Более 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

12:48, 01 сентября 2022, ПАИ

115 959 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 211 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 112 414 пациентов (за сутки – 174), умерло 1 895 инфицированных COVID-19 человек.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.