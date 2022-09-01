Сломавшего качели в Острове вандала нашла полиция

13:13, 01 сентября 2022, ПАИ

Полиция нашла вандала, который повредил качели и перила на летней эстраде в парке Победы в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Правонарушитель, который «развлекался» в парке Победы в Острове в минувшие выходные, найден. Это местный подросток. Правоохранители проводят все необходимые процессуальные действия», – написал глава района.

Он поблагодарил полицейских за оперативную работу и выразил надежду, что этот случай послужит хорошим уроком для тех, кто считает себя вправе заниматься вандализмом и крушить то, что делается для людей.