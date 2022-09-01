Центр опережающей профподготовки заработал в Псковской области

14:33, 01 сентября 2022, ПАИ

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) начал работу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по образованию.

Центр, являющийся структурным подразделением Псковского политехнического колледжа, оснащён самым современным оборудованием.

Главными задачами центра являются: профориентация учащихся, студентов, людей, ищущих будущую профессию. Кроме того, ЦОПП должен разрабатывать и помогать создавать индивидуальные профессиональные образовательные траектории.

Сегодня студенты и преподаватели, мастера производственного обучения и представители различных предприятий Пскова осмотрели аудитории и помещения центра и познакомились с программами и возможностями ЦОПП.