Эксперт не исключил выявление в России более 200 тысяч случаев COVID-19 в день

15:00, 01 сентября 2022, ПАИ

В России за сутки зафиксировали 49 761 новый случай COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Вирусолог Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik заявил, что если ситуация не изменится, то он не исключает и 200 тысяч заболевших в день.

«Год назад в это время мы имели двугорбый подъем заболеваемости, который был вызван «дельтой». Этот штамм был тяжелее (в плане симптомов. – Ред.), но менее заразный. Потом зимой у нас был подъем из-за омикрона, когда в день выявляли больше 200 тысяч случаев. Я не исключаю, что мы и к этим отметкам можем подобраться, такой потенциал есть у омикрон-штамма. Мы можем ориентироваться в оценках только на прошлый опыт, иначе получается гадание на кофейной гуще», – объяснил Александр Чепурнов.