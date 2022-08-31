Псковские таможенники пресекли торговлю сигаретами без акцизных марок

15:47, 01 сентября 2022, ПАИ

В поселке Идрица Псковской области сотрудники таможни в торговом павильоне, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, обнаружили 2 260 пачек сигарет без обязательной маркировки средствами идентификации и акцизных марок Российской Федерации, сообщает Псковская таможня.

«В торговом павильоне предприниматель реализовывал табачные изделия различного ассортимента. На прилавках среди кальянов и аксессуаров к продаже предлагалась табачная продукция, произведенная в Республике Беларусь и странах Евросоюза. Кроме того, часть сигарет имела маркировку For duty free sale only», - рассказала исполняющая обязанности начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Юлия Загарова.

Нелегальная табачная продукция передана в МО МВД России «Себежский» и изъята органом полиции. Предварительная стоимость изъятых табачных изделий превышает 150 тысяч рублей. Рассматривается вопрос о привлечении предпринимателя к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.