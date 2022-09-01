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Общество

В лесах России разрешили капитальное строительство для развития туризма

Капитальное строительство объектов для развития туризма, физической культуры и укрепления здоровья граждан разрешили в лесах России. Об этом сообщает ТАСС.

Сооружения должны находиться на участках без лесных насаждений и занимать не более 20 % от всего участка.

Данный приказ Минприроды вступил в силу сегодня, 1 сентября. Главная цель его подготовки - развитие экологического туризма в стране. Минприроды России прогнозирует увеличение туристического потока в сфере особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на 50 % к 2024 году. Доходы в этой сфере также увеличатся на 30 % к 2023 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал закон об экологическом туризме, который предусматривает привлечение частного капитала для развития ООПТ там, где это допустимо. При этом он потребовал не допустить их коммерческую застройку и «разбазаривание». 

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