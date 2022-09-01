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Псковичей приглашают на первую после реставрации выставку в Поганкиных палатах

Фото из Telegram-канала Псковского музея-заповедника

Выставка «Пространство Петра – пространству России» откроется в Поганкиных палатах 5 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковского музея-заповедника.

Экспозиция включает сюжеты отрочества и юности будущего монарха, его заграничные путешествия и военные триумфы. Публике представят 16 масштабных полотен на исторические сюжеты, которые были созданы мастерами Санкт-Петербургской Академии художеств.

«Нашим посетителям предоставляется уникальная возможность, с одной стороны, познакомиться с результатом работы творческой группы музея-заповедника «Петергоф», а с другой – увидеть итоги большой реставрации, которая проводилась в течение нескольких лет в Поганкиных палатах», – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Модель ботика Петра I. Фото из Telegram-канала Псковского музея-заповедника

На выставке покажут около 60 предметов, связанных с Петровской эпохой: астролябию, привезенную из Голландии, модель ботика Петра I, «Курс математики» и «Исследование о происхождении земли» 1699 года.

Астролябия. Фото из Telegram-канала Псковского музея-заповедника

Экспозиция подготовлена ГМЗ «Петергоф» в рамках национального проекта «Культура» специально к 350-летию со дня рождения Петра I. В Пскове выставка пробудет до 25 сентября.

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Псковичей приглашают на первую после реставрации выставку в Поганкиных палатах

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