Псковичей приглашают на первую после реставрации выставку в Поганкиных палатах

17:42, 01 сентября 2022, ПАИ

Выставка «Пространство Петра – пространству России» откроется в Поганкиных палатах 5 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковского музея-заповедника.

Экспозиция включает сюжеты отрочества и юности будущего монарха, его заграничные путешествия и военные триумфы. Публике представят 16 масштабных полотен на исторические сюжеты, которые были созданы мастерами Санкт-Петербургской Академии художеств.

«Нашим посетителям предоставляется уникальная возможность, с одной стороны, познакомиться с результатом работы творческой группы музея-заповедника «Петергоф», а с другой – увидеть итоги большой реставрации, которая проводилась в течение нескольких лет в Поганкиных палатах», – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

На выставке покажут около 60 предметов, связанных с Петровской эпохой: астролябию, привезенную из Голландии, модель ботика Петра I, «Курс математики» и «Исследование о происхождении земли» 1699 года.

Экспозиция подготовлена ГМЗ «Петергоф» в рамках национального проекта «Культура» специально к 350-летию со дня рождения Петра I. В Пскове выставка пробудет до 25 сентября.