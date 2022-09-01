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Общество

Более 200 артистов из Витебской области дадут концерт в Пскове

Концерт лучших творческих коллективов Витебской области пройдёт в рамках Дней Витебской области в Пскове. В нём примут участие более 230 артистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Артисты из Витебской области являются многократными победителями различных международных конкурсов, а также участниками международного конкурса «Славянский базар». Выступление начнётся в 17:00 4 сентября в Городском культурном центре

В этот день с 16:00 до 19:00 также будет работать выставка «Культурное наследие Витебской области». Экспозиция познакомит жителей и гостей Пскова с уникальными экспонатами из фондов Витебского областного краеведческого музея и областной библиотеки. Гости смогут увидеть книги XIV- XIX веков, творчество белорусских художников, издания редких книг об этнических традициях и музыкальной жизни Витебска.

Вход на мероприятия свободный.

Напомним, что со 2 по 4 сентября в Финском парке будет работать ярмарка белорусских товаров. Псковичи смогут приобрести витебские ковры и белорусский лен, современную детскую, взрослую и специализированную одежду витебских марок, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия. Ознакомиться с программой мероприятий можно здесь.

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