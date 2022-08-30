Более 200 представителей белорусского региона приедут на Дни Витебской области в Пскове
Дни Витебской области в Пскове пройдут 2 – 4 сентября с участием более 200 представителей белорусского региона. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Для масштабной презентации потенциала Придвинского края в состав делегации войдут руководители и специалисты предприятий различных отраслей промышленности, в том числе государственных объединений «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» и «Витебскпром», производители товаров легпрома, высокоточного оптического оборудования, станков, технологий и оборудования водоснабжения и водоотведения, подъемных машин и механизмов.
Программа трехдневного мероприятия будет состоять из нескольких основных частей. На ярмарке планируется широко представить потребительские товары, в том числе продукты питания, запланировано проведение дегустаций.
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Более 200 представителей белорусского региона приедут на Дни Витебской области в Пскове