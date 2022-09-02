Более 608 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:19, 02 сентября 2022, ПАИ

По состоянию на утро 2 сентября в мире зарегистрирован 608 873 741 случай заражения коронавирусом, выздоровело 585 200 462 человека, умерло – 6 498 897. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 96 465 126. В этой стране от коронавируса умерло 1 072 125 человек, выздоровели – 92 172 274.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 19 578 730 человек, 18 635 574 пациента вылечились, 384 441 – умер.