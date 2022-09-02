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Общество

Две новые лаборатории начали свою работу в ПсковГУ

Работа двух сетевых научно-исследовательских лабораторий «Российско-белорусский центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» и «Центр изучения Второй мировой войны» стартовала в ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Российско-белорусский центр комплексного изучения проблем региональной безопасности создан ПсковГУ совместно с Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова и институтом США и Канады РАН имени академика Г. А. Арбатова. Научные сотрудники лаборатории будут реализовывать сетевые (совместные) научные исследования по следующей проблематике: проблемы региональной безопасности, национальная безопасность Союзного государства, США и страны Евразийского экономического союза, продвижение НАТО на восток и проблемы безопасности государств ОДКБ, интеграционные процессы в рамках Союзного государства как механизм противодействия внешним угрозам, страны Балтии: курс на атлантизм и вызовы для России и Белоруссии.

Центр изучения Второй мировой войны создан ПсковГУ совместно с Южным федеральным университетом. Сотрудники лаборатории будут реализовывать сетевые (совместные) научные исследования по следующей проблематике: международные отношения накануне и в годы Второй мировой войны, нацистский оккупационный режим и жизнь граждан советского государства в годы Великой Отечественной войны, военные преступления нацистов и их пособников, коллаборационизм, освобождение и ресоветизации оккупированных нацистами территорий советского государства, информационная политика СССР, Германии, США, Японии, стран Западной Европы в годы Второй мировой войны, отношения СССР и Японии в период Великой Отечественной войны, Советско-японская война 1945 года, Вторая мировая война в контексте развития советской системы и в сравнении с другими военными конфликтами ХХ века, механизмы фальсификации истории Второй мировой войны и инструменты повышения уровня национальной безопасности в информационной сфере.

Напомним, что ПсковГУ создает сетевые научные лаборатории по приоритетным научным направлениям в рамках реализации стратегического проекта университета «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» программы «Приоритет 2030».

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