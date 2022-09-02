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Общество

Более 50 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

50 952 новых случая заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

1 сентября в стране зафиксирован 91 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 37 012 человек.

Всего по состоянию на 2 сентября в России выявлено 19 629 682 случая заболевания коронавирусом, 18 672 586 пациентов выздоровело, 384 532 – умерло.

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