Пожарные «Транснефть – Балтики» признаны лучшими в Псковской области

12:44, 02 сентября 2022, ПАИ

Добровольная пожарная дружина (ДПД) нефтеперекачивающей станции «Великие Луки» Ленинградского районного нефтепроводного управления ООО «Транснефть – Балтика» признана лучшей по результатам смотра-конкурса, который был организован ГУ МЧС по Псковской области и прошел среди аналогичных подразделений региона.

Смотр-конкурс состоялся на базе 3-й пожарно-спасательной части 1-го ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области. При выборе победителя конкурсная комиссия оценивала оснащенность добровольных пожарных команд аварийно-спасательным, медицинским оборудованием и средствами, состояние помещений для размещения техники, показатели уровня профессионального мастерства и боевой работы, достижения личного состава.

В состав добровольных пожарных дружин ООО «Транснефть – Балтика» входят 370 человек, которые совместно с договорными подразделениями ФПС МЧС обеспечивают безопасность объектов предприятия. В ООО «Транснефть – Балтика» ежегодно проводится конкурс «Лучший расчёт добровольной пожарной дружины», который призван стимулировать повышение теоретических и практических навыков членов ДПД, содействовать эффективному обмену опытом, популяризировать пожарно-прикладной спорт.

Вопросам обеспечения пожарной безопасности на предприятии уделяется особое внимание. Регулярно проводятся пожарно-тактические учения и учебно-тренировочные занятия, в которых, помимо сотрудников ООО «Транснефть – Балтика», принимают участие представители договорных подразделений ФПС МЧС, органов власти. На всех объектах осуществляется своевременное обновление систем пожаротушения, противопожарной автоматики, парка пожарных автомобилей и оборудования для борьбы с возгораниями.

Постоянное совершенствование навыков персонала, оснащение самой современной техникой, оборудование объектов современными автоматическими системами, а также пожарно-профилактические мероприятия позволяют обеспечивать высокий уровень пожарной безопасности объектов общества и готовность оперативного реагирования на любые нештатные ситуации.