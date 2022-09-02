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Общество

Новый зал для тяжелоатлетов планируют открыть в Пскове

Новый центральный зал для занятий тяжёлой атлетикой планируют открыть в Пскове. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Для нас важно, что происходит в регионах, поэтому наша задача здесь – определить пути реализации той цели, которую ставит региональная федерация: это должен быть центральный зал не только для школьников, но и для взрослых, там должен быть организован достойный тренировочный процесс», – рассказал Максим Агапитов.

На данный момент зал для спортсменов располагается в школе № 16 города Пскова на Ленинградском шоссе. Из-за отдалённости местоположения его могут посещать не все псковичи.

Зал также планируют оборудовать не только для проведения тренировок, но и соревнований различного уровня. Максим Агапитов подчеркнул, что это поможет популяризовать тяжёлую атлетику в Пскове и привлечь молодёжь к занятиям спортом.

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