Новый зал для тяжелоатлетов планируют открыть в Пскове

15:51, 02 сентября 2022, ПАИ

Новый центральный зал для занятий тяжёлой атлетикой планируют открыть в Пскове. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Для нас важно, что происходит в регионах, поэтому наша задача здесь – определить пути реализации той цели, которую ставит региональная федерация: это должен быть центральный зал не только для школьников, но и для взрослых, там должен быть организован достойный тренировочный процесс», – рассказал Максим Агапитов.

На данный момент зал для спортсменов располагается в школе № 16 города Пскова на Ленинградском шоссе. Из-за отдалённости местоположения его могут посещать не все псковичи.

Зал также планируют оборудовать не только для проведения тренировок, но и соревнований различного уровня. Максим Агапитов подчеркнул, что это поможет популяризовать тяжёлую атлетику в Пскове и привлечь молодёжь к занятиям спортом.