Развитие тяжёлой атлетики обсуждают в медиацентре ПАИ

12:00, 02 сентября 2022, ПАИ

2 сентября в 12:00 в медиацентре Псковского агентства информации началась пресс-конференция, посвящённая развитию тяжёлой атлетики в Псковской области.

Участники поговорят о ситуации в этом виде спорта в России и в Псковской области с президентом Федерации тяжёлой атлетики России Максимом Агапитовым, генеральным секретарём ФТАР Дмитрием Василенко, вице-президентом ФТАР Владимиром Сафоновым и президентом Псковской региональной федерации тяжелой атлетики Игорем Цветковым.