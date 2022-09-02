На 11% выросла средняя зарплата в Псковской области

17:30, 02 сентября 2022, ПАИ

Средняя номинальная зарплата, начисленная в Псковской области работникам организаций за июнь 2022 года, составила 42 097,2 рубля. Это на 11 % больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Такие данные приводит Псковстат в докладе «Социально-экономическое положение Псковской области в январе–июле 2022 года».

В то же время из данных Псковстата следует, что реальная заработная плата в июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 4,7 %.

В июне 2022 года уровень среднемесячной начисленной зарплаты работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к среднеобластному уровню 100,3 %, работников образования – 118,2 % (в июне 2021 года – 104,2 и 116,2 % соответственно).