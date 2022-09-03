Битва дружин, метание оружия и другие забавы проходят сегодня в Пскове

14:10, 03 сентября 2022, ПАИ

Исторический праздник «Воевода Шуйский» стартовал сегодня у стен Покровской башни в Пскове. Об этом сообщает Псковский музей-заповедник в Telegram-канале.

«Битва дружин, метание сулиц, плетение кольчуги, исторические мастер-классы и многое другое! Мы ждем Вас у Покровской башни! Праздник будет идти до 17:00. Присоединяйтесь!» – говорится в сообщении.

Подробнее о программе и билетах на праздник можно ознакомиться здесь.

Организаторами исторического праздника «Воевода Шуйский» выступают ФГБУК «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» и МБУ «Псковский городской молодежный центр».