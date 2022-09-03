Опубликована статистика заболевших COVID-19 в России за сутки

14:34, 03 сентября 2022, ПАИ

​

51 699 новых случая заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

3 сентября в стране зафиксировано 92 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 38 380 человека.

Всего по состоянию на 3 сентября в России выявлено 19 681 381 случаев заболевания коронавирусом, 18 710 966 пациентов выздоровело, 384 624 – умерло.