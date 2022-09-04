В Псковской области большое количество малокомлектных школ

20:14, 04 сентября 2022, ПАИ

В очередном выпуске проекта «Тема недели», который выходит на Первом Псковском, первый заместитель губернатора Вера Емельянова рассказала о важности малокомплектных школ в области.

«Первого сентября текущего года открывается 92 малокомплектных школы, численностью которые достигают от 5 до 50 человек и более», – обозначила Вера Емельянова.

Есть школы, в которых приостановлен учебный процесс – школам некого учить в этих населенных пунктах. Но, тем не менее, если потребность в школах появляется, то вопрос об открытии школ непременно будет приниматься и решаться.

«Малокомплектные школы имеют права в полном объеме участвовать в национальных проектах образования, инновационных проектах по оснащению и по модернизацию инфраструктуры», – отметила заместитель губернатора.

Всего в области 154 общеобразовательных организаций.