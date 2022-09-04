Более 40 тысяч заболевших COVID-19 выявили в России за сутки

11:32, 04 сентября 2022, ПАИ

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48 042 новых случая заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В стране зафиксировано 87 летальных исходов от COVID-19 4 сентября. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 35 732 человека. 2 239 человек были госпитализированы.

Всего по состоянию на 4 сентября в России выявлено 19 729 423 случаев заболевания коронавирусом, 18 746 698 пациентов выздоровело, 384 711 – умерло.