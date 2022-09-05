Количество медицинских абортов снизилось в России

07:47, 05 сентября 2022, ПАИ

​Количество абортов в России, сделанных операционным путём, снижается, а вот вопрос с медикаментозными абортами неуправляем, заявил член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Олег Аполихин.

Число прерываний беременности хирургическим путём, по словам медика, удалось уменьшить приблизительно на 250 тысяч. «Количество медицинских абортов где-то в пределах 450, 420, 360 (тысяч), тут есть разная статистика Росстата», — приводит слова Аполихина РИА Новости.

Также врач сообщил, что в настоящее время наибольшее количество абортов женщины делают в возрасте 25-39 лет.

По данным «Интерфакса», в 2020 году в РФ было проведено порядка 450 000 абортов. При этом на различных сайтах цифры разнятся. Например, отдел исследований Statista заявляет о 554 тыс. прерываний беременности в 2020 году. Аналогичные цифры приводит и журнал «Тинькофф».

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Отметим, что показатели абортов в РФ падают не первый год. Так, в 2021 году об уменьшении количества абортов в России за последние пять лет на 39 % заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.