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Общество

Туры с кешбэком с 25 августа приобрели более 200 тысяч человек

Более 200 тысяч человек воспользовались программой туристического кешбэка с 25 августа. Об этом в понедельник, 5 сентября, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.

«На текущий момент более 200 тысяч человек воспользовались программой. Они купили туры или проживание (ведь можно приобретать отдельно места в гостиницах) на 5,5 миллиарда рублей. А общая сумма кешбэка составила более 1 миллиарда рублей», — рассказала руководитель Ростуризма.

Она напомнила, что на осенний этап выделено 3 миллиарда рублей. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. «Если деньги останутся после этой даты, то мы продлим окно», — приводит слова главы ведомства РИА Новости.

Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком 20 % стартовал в России 25 августа, он коснётся поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк, до 40 тысяч рублей, на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.

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