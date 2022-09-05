Евгений Панфёров: В России лучшая в мире вакцина от COVID-19

09:25, 05 сентября 2022, ПАИ

В России лучшая в мире вакцина от COVID-19. Об этом заявил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» 5 сентября.

«У нас в стране лучшая вакцина в мире. Я и вся моя семья вакцинированы «Спутником V»», – отметил главврач.

Он подчеркнул, что у тех, кто заболевает коронавирусом, осложняется течение других имеющихся хронических заболеваний. Поэтому очень важно пройти вакцинацию или ревакцинацию, если ранее уже была сделана прививка, добавил Евгений Панфёров.