Более 96% заболевших COVID-19 вылечились в мире

10:40, 05 сентября 2022, ПАИ

По состоянию на 5 сентября в мире зарегистрировано 610 412 095 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровело 587 323 628 человек, умерло – 6 504 060. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Таким образом, в мире от коронавируса уже вылечилось более 96,2 % заражённых, свыше 1,06 % заболевших COVID-19 умерло, более 2,71 % продолжают лечиться от коронавируса.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Рекомендуется соблюдать основные правила санитарной безопасности: носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора – два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.