Россельхозбанк провёл более тысячи «Вкусных пятниц» в регионах России

11:32, 05 сентября 2022, ПАИ

Проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы «Своё Родное», предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию не выходя из офиса и напрямую у производителя. Проект становится всё более популярным: с апреля было организовано более тысячи мероприятий в 60 регионах России.

В апреле РСХБ выступил с инициативой проведения «Вкусных пятниц». Цель — поддержка российских фермеров и продвижение здорового образа жизни. Пилотный запуск проекта прошёл в офисах Россельхозбанка: фермеры смогли представить широкий ассортимент своих товаров: сыры, хлеб, мясную продукцию, молоко, рыбу и многое другое.

Летом проект вышел за рамки банка. «Вкусные пятницы» провели в правительстве Московской области, в международном аэропорту Уйташ в Махачкале, а также в офисе компании Kerama Marazzi в Орловской области.

Присоединиться к «Вкусным пятницам» может любой фермер: нужно просто подать заявку на платформе «Своё Родное». Принять участие в мероприятии могут также государственные организации и корпоративные клиенты РСХБ. Для этого нужно сообщить банку время и место проведения «Вкусной пятницы». Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, Россельхозбанк берёт на себя. Требование к компаниям одно: на площадке должен быть обеспечен высокий поток людей.

Особенность проекта — современный формат городского праздника, где покупатели могут напрямую пообщаться с представителями фермерских хозяйств. Каждый посетитель «Вкусных пятниц» может продегустировать продукцию перед покупкой. Кроме того, приложение «Своё Родное» даёт возможность пользователям делать предзаказы с бесплатной доставкой на площадку проведения мероприятия.

«Если бы «Вкусных пятниц» не было, их бы стоило придумать. Проект набирает популярность и всего за несколько месяцев стал известным и обсуждаемым. На сегодняшний день в мероприятиях приняло участие 1,5 тысячи фермеров и почти 50 тысяч покупателей», — отметила директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.