Эксперты назвали страны, которые неохотнее всего давали визы россиянам

13:35, 05 сентября 2022, ПАИ

Приостановка соглашения об упрощенном получении виз некоторыми категориями российских граждан приведёт к подорожанию стоимости как самих виз, так и визовых услуг и, кроме того, увеличит сроки ожидания её одобрения, отмечают эксперты центра «Акценты».

Отмечается, что жители России, в отличие от граждан многих других стран, редко сталкивались с отказами в получении «шенгена». По итогам 2021 года среди стран Шенгенской зоны реже всего отказывали россиянам в получении визы Исландия (0,6 % отказов) и Словакия (0,1 %).

В лидерах по числу отказов – Германия и Бельгия (14 % отказов) и Чехия (11 %).

Однако эти сравнения весьма условны, говорят эксперты, если сравнить количество туристов, которые едут, например, в Исландию и Чехию.

Количество выданных шенгенских виз по итогам 2022 года упадёт в разы, предрекают представители туротрасли.