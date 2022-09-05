Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперты назвали страны, которые неохотнее всего давали визы россиянам

Приостановка соглашения об упрощенном получении виз некоторыми категориями российских граждан приведёт к подорожанию стоимости как самих виз, так и визовых услуг и, кроме того, увеличит сроки ожидания её одобрения, отмечают эксперты центра «Акценты».

Отмечается, что жители России, в отличие от граждан многих других стран, редко сталкивались с отказами в получении «шенгена». По итогам 2021 года среди стран Шенгенской зоны реже всего отказывали россиянам в получении визы Исландия (0,6 % отказов) и Словакия (0,1 %).

В лидерах по числу отказов – Германия и Бельгия (14 % отказов) и Чехия (11 %).

Однако эти сравнения весьма условны, говорят эксперты, если сравнить количество туристов, которые едут, например, в Исландию и Чехию.

Количество выданных шенгенских виз по итогам 2022 года упадёт в разы, предрекают представители туротрасли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 сентября 2022

Незаконный вылов рыбы пресекли в Невельском районе
05 сентября 2022

Эксперты назвали страны, которые неохотнее всего давали визы россиянам
05 сентября 2022

Фестивали, квест и новый турмаршрут: подготовку к 700-летию Гдова обсудили участники совещания с губернатором
05 сентября 2022

Более 250 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
05 сентября 2022

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области в ночь на 6 сентября
05 сентября 2022

Россиян предупредили об отсутствии гарантий въезда в Европу при наличии «шенгена»
05 сентября 2022

Костяной гребень X века привели в порядок псковские археологи
05 сентября 2022

Очистные сооружения в Гдове реконструируют

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...