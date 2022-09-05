Первые пассажиры поделились впечатлениями от авиарейсов из Пскова в Казань

14:47, 05 сентября 2022, ПАИ

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Первые пассажиры смогли воспользоваться авиарейсами Псков – Казань и обратно 4 сентября. В Казань из Пскова отправились 12 человек, оттуда прилетели 13 пассажиров. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.

«В Псков я вообще влюблена, здесь уже в третий раз и чувствую, что действительно здесь началась Россия. На Псковскую землю часто приезжаю, но все время приходилось через Питер, конечно, и в Питере с удовольствием каждый раз бываю, но всё равно удобнее, когда приезжаешь в тот город, в который можно добраться без лишних пересадок», – рассказала участница поэтического фестиваля «Словенское поле», прилетевшая в Псков из Казани.

Напомним, что по воскресеньям самолёт из Казани вылетает в 18:50, а в Пскове приземляется в 20:55, вылет из Пскова в Казань – в 21:45. По средам самолет из Казани приземляется в Пскове в 20:25 и вылетает обратно в 21:15.

Пассажиров перевозит самолёт Bombardier CRJ200 на 50 мест. Время в полёте составляет два часа 15 минут.

Ранее сообщалось, что первый авиарейс Казань – Псков задержался на час.