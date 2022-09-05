МЧС назвали причину возгорания на улице Новаторов
По информации МЧС, причиной возгорания «ГАЗели» стало техническое воспламенение газо-воздушной смеси при перекачке ГСМ.
В 15:05 в Пскове на улице Новаторов у дома №11 произошло возгорание автомобиля «ГАЗель». Позже огнь перешел на расположенный вблизи вагончик и две емкости, в одной из которых было дизельное топливо.
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Фото: Пресс-служба МЧС по Псковской области
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Фото: Пресс-служба МЧС по Псковской области
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Фото: Пресс-служба МЧС по Псковской области
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