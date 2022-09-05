ФОТОФАКТ Изваяние Петронии Примы в Летнем саду Петербурга обзавелось глазами
Скульптура «Петрония Прима, жена императора Вителлия» из Летнего сада в Питере обзавелась глазами после работы фломастером «неизвестного художника». Об этом сообщает Telegram-канал «Мышеловка». Теперь, по сообщению местных СМИ, творчеством «художника» заинтересовалась полиция.
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