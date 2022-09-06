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Культура

Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет набор новых участников

Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет набор новых участников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра драмы.

В студию приглашаются ребята от 8 до 18 лет. Занятия с профессиональными педагогами помогут ребенку раскрыться, обнаружить новые таланты и преодолеть страх выхода на сцену. Студийцы знакомятся с актерской профессией, с театральным закулисьем, изучают сценическую речь и совершенствуют пластику.

Прослушивание пройдет 9 сентября в 18:00 в Псковском театре драмы.

Запись на прослушивание и справки по телефону: 8 (911) 395-77-63 (директор мастерской Марина Николаева).

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