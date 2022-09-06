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Общество

День рыжих отмечается 6 сентября

Одной из дат, предлагаемых в интернет-пространстве для празднования Дня рыжих, является 6 сентября. Связано это с тем, что до сих пор существуют расхождения во взглядах на то, когда его отмечать.

Так, в США существует Национальный день рыжих, отмечаемый ежегодно 5 ноября. Помимо этого, можно встретить информацию о том, что существует Всемирный день рыжих (26 мая) и Международный день рыжих людей, празднование которого выпадает по календарю на 8 сентября.

История возникновения праздника также имеет несколько версий. Согласно одной из них, в начале 1980-х годов один житель Калифорнии Стивен Дуглас создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех, чью голову украшает рыжая шевелюра.

Другая версия отсылает к голландскому художнику Ровенхорсту, который в поисках рыжеволосой натурщицы невольно собрал в Астене одновременно свыше сотни красавиц с огненным цветом волос. Встреча оказалась настолько неожиданной и яркой, учитывая очень скромный процент рыжеволосых людей, что девушки решили встречаться ежегодно. Ровенхорст, живший в Бреде, помог им организовать первую встречу. Вскоре к ним присоединились рыжеволосые мужчины и дети, превратив встречи в городе Бреде в фестиваль рыжеволосых людей. С 2019 года фестиваль переехал в соседний город Тилбург той же провинции Северный Брабант и проводится теперь там в начале сентября – конце августа. В Нидерландах оранжевый (рыжий) цвет является национальным.

Праздник, отмечаемый 6 сентября, так же как и аналогичные ему праздники, отмечаемые в другие даты и призванные объединить рыжеволосых людей по всему миру, традиционно включает в себя фестивали, вечеринки, встречи в пабах, на природе, фотосессии и флешмобы, пикники, лекции, игры для детей и состязания для взрослых и т. д. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы напомнить об уникальности, подаренной природой.

Ведь число рыжеволосых людей от общей численности населения планеты составляет всего 1-2%. Более того, считается, что рыжий цвет волос, связанный с определённой мутацией конкретного гена, является рецессивным, а это означает, что число ярких и красивых рыжеволосых людей на планете постепенно сокращается. История знала периоды, когда редкий цвет волос приписывался потусторонним злым силам, а люди, носившие рыжие волосы, страдали вследствие таких представлений.

Известно, что на планете есть регионы (страны), где процент рыжеволосых людей от общей численности населения значительно выше. К таким странам относят, например, Шотландию, Ирландию и Великобританию.

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