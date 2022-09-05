Преподаватель Великолукской академии физической культуры занял первое место по пулевой стрельбе в спартакиаде пенсионеров

23:50, 05 сентября 2022, ПАИ

С 16 по 18 августа 2022 года в Пскове состоялась VII Спартакиада пенсионеров Псковской области. В соревнованиях приняли участие 54 человека из 15 районов и городов Псковской области.Об этом сообщает Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

Спартакиада проводилась среди мужчин и женщин по шести видам спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс.



Первое место по пулевой стрельбе занял старший преподаватель кафедры теории и методики лёгкой атлетики ВЛГАФК Валерий Ершов.