Более 610 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:19, 06 сентября 2022, ПАИ

По состоянию на утро 6 сентября в мире зарегистрировано 610 854 103 случая заражения коронавирусом, выздоровели 588 391 164 человека, умерло – 6 505 350. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 96 643 172. В этой стране от коронавируса умерло 1 072 978 человек, выздоровело – 92 602 975.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 19 771 113 человек, 18 777 401 пациент вылечился, 384 787 – умерло.