Подготовку к отопительному сезону обсуждают в медиацентре ПАИ
6 сентября в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая подготовке к отопительному сезону в Псковской области.
В рамках встречи председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов расскажет о подготовке к зиме, имеющихся проблемах и их решении.
Готова ли Псковская область к холодам? Как ведётся работа с «отстающими» по подготовке к зиме районами? Возможно ли досрочное подключение к теплу? На эти и другие вопросы ответит Сергей Грахов.
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