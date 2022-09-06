Подготовку к отопительному сезону обсуждают в медиацентре ПАИ

13:01, 06 сентября 2022, ПАИ

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6 сентября в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая подготовке к отопительному сезону в Псковской области.

В рамках встречи председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов расскажет о подготовке к зиме, имеющихся проблемах и их решении.

Готова ли Псковская область к холодам? Как ведётся работа с «отстающими» по подготовке к зиме районами? Возможно ли досрочное подключение к теплу? На эти и другие вопросы ответит Сергей Грахов.