В УГХ Пскова рассказали, кто входит в комиссию по проверке готовности к отопительному сезону

12:38, 06 сентября 2022, ПАИ

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Работа комиссии по проверке тепловых установок началась в Пскове 5 сентября. Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал, кто ответственен за это направление.

«Это одна комиссия, в неё входят более пяти человек. Это представители ТСЖ, управляющих компаний, сотрудники управления городского хозяйства, администрации и представители ресурсоснабжающих организаций», - уточнил он.

Комиссии предстоит проверить 1 299 многоквартирных домов, а также 120 городских специальных объектов - это учреждения здравоохранения, культуры, спорта, школы и детские сады.

Александр Грацкий также отметил, что по вопросам работы комиссии можно обратиться в управление городского хозяйства. Это можно сделать по телефону, также можно подать заявление онлайн.

Ранее сообщалось о сроках проверки готовности к отопительному сезону в Пскове.