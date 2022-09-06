Не ездить за границу после ужесточения выдачи виз в Европу призвали россиян

12:16, 06 сентября 2022, ПАИ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал россиян не ездить за границу после ужесточения выдачи шенгенских виз в Европу, сообщает РИА Новости.

«Отдыхать нужно в России не потому, что нас почему-то перестала пускать Европа, а потому что здесь гораздо лучше, интереснее и безопаснее», — рассказал вице-премьер.

Чернышенко также добавил, что сейчас в России активно создается туристическая инфраструктура и «соответствующие сервисы».

31 августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза сумели достичь политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. По его словам, с середины июля значительно выросло число россиян, пересекших границы европейских стран. Боррель считает, что это создает угрозу безопасности для этих государств.

Позже Боррель отметил, что факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Европу — наличие «шенгена» является лишь предварительным условием для въезда, но не гарантией, что человек сможет попасть в конкретную страну ЕС.