Более 46 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки
46 304 человека вылечились от коронавируса в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
5 сентября в стране зафиксировано 95 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 38 500 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на 6 сентября в России выявлено 19 809 613 случаев заболевания коронавирусом, 18 823 705 человек выздоровело, 384 882 – умерло.
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