Более 46 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

12:31, 06 сентября 2022, ПАИ

46 304 человека вылечились от коронавируса в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

5 сентября в стране зафиксировано 95 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 38 500 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 6 сентября в России выявлено 19 809 613 случаев заболевания коронавирусом, 18 823 705 человек выздоровело, 384 882 – умерло.