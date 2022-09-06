Херсонская область полностью переходит на систему российского законодательства

12:31, 06 сентября 2022, ПАИ

Херсонская область полностью переводит своё законодательство на российские стандарты. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает ТАСС.

«Мы полностью переходим на систему российского законодательства. На самом деле, уже очень много людей готовы к получению паспортов», – сказал Кирилл Стремоусов. Он добавил также, что всё больше людей хотят получить российские паспорта.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.