Роспотребнадзор ответит на вопросы псковичей о школьном питании

13:32, 06 сентября 2022, ПАИ

Горячую линию по вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях организовали для жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Консультации проводятся с 5 по 16 сентября. Горячая линия работает с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

Узнать номер телефона горячей линии можно на сайте ведомства.