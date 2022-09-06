Роспотребнадзор ответит на вопросы псковичей о школьном питании
Горячую линию по вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях организовали для жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Консультации проводятся с 5 по 16 сентября. Горячая линия работает с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.
Узнать номер телефона горячей линии можно на сайте ведомства.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
06 сентября 2022
В УГХ Пскова рассказали, кто входит в комиссию по проверке готовности к отопительному сезону