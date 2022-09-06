Почти 260 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
117 192 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 259 человек, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Выздоровело 113 046 пациентов (за сутки – 133), умерло 1 897 человек, инфицированных COVID-19.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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