Продажи автомобилей из салона упали в России более чем на 60%

14:32, 06 сентября 2022, ПАИ

Продажи новых легковых автомобилей и LCV (лёгкие коммерческие автомобили) в России в августе 2022 года снизились на 62,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС.

Всего за последний месяц было продано 41 698 автомобилей.

Продажи российского автопроизводителя «Автоваз» в августе снизились на 7 % – до 18,087 тыс. штук.