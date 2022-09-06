Продажи автомобилей из салона упали в России более чем на 60%
Продажи новых легковых автомобилей и LCV (лёгкие коммерческие автомобили) в России в августе 2022 года снизились на 62,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС.
Всего за последний месяц было продано 41 698 автомобилей.
Продажи российского автопроизводителя «Автоваз» в августе снизились на 7 % – до 18,087 тыс. штук.
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