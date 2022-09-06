Турпоток в Псков увеличился в 100 раз, утверждает сервис бронирования отелей

15:00, 06 сентября 2022, ПАИ

Турпоток в Псков увеличился в 100 раз, утверждает сервис бронирования отелей Tvil.ru. Также сообщается, что Псков особенно популярен среди путешественников, которые предпочитают короткие поездки от одного до трёх дней.

В целом россияне, по данным сервиса, стали в четыре раза чаще ездить в короткие поездки по сравнению с летом прошлого года. При этом число бронирований квартир для коротких поездок выросло на 21 %, а число бронирований в отелях на те же сроки упало на 22 %.

В число самых популярных городов для непродолжительных путешествий, помимо Пскова, вошли также Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород и Махачкала.