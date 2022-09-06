В Михайловское приехала потомок Пушкина в шестом поколении

19:01, 06 сентября 2022, ПАИ

Сегодня Пушкинский заповедник посетила Елена Сабурова. Она – потомок А.С. Пушкина в шестом поколении по линии Александра Александровича, старшего сына великого поэта. Об этом пишет газета «Пушкинский край». Елена Сабурова – председатель фонда «Наследники и наследие А.С. Пушкина».



Как рассказала Елена Вячеславовна корреспонденту газеты, она в Пушкинских Горах бывала и ранее. В последний раз она была здесь почти 15 лет назад. Первый приезд в Михайловское был еще в детстве, вместе с родителями.



«Здесь красивая природа, живописные места. Сюда тянет», – призналась прапрапраправнучка А.С. Пушкина.