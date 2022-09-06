В Великих Луках проходит выставка дипломных работ выпускников детской художественной школы

19:19, 06 сентября 2022, ПАИ

6 сентября на площади Рокоссовского проходит выставка дипломных работ выпускников детской художественной школы имени Алексея Большакова, пишут Луки.ру.



На выставке также представлены репродукции живописи заслуженного художника Российской Федерации Алексея Большакова. В экспозицию «Мастер» вошли как известные работы художника из частных коллекций, так и менее знакомые этюды ранних лет.