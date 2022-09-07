Собирать грибы и плести корзины было принято на Руси 7 сентября

07:01, 07 сентября 2022, ПАИ

Тит Листопадник наступил по народному календарю 7 сентября. В этот день отмечается память святого Тита – апостола от семидесяти, ученика святого Павла, пишет сalend.ru.

Путешествуя по Греции вместе с Павлом, Тит исполнял поручения святого апостола и проповедовал христианство, обращая местные церкви в свою веру. Впоследствии Павел поставил двух своих самых преданных учеников епископами: Тимофея – в Эфесе, а Тита – на Крите.

По преданию, Тит оставался епископом до своей смерти в 107 году, успев посетить Павла в Риме, где апостол томился в заключении.

На Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди обыкновенно шли в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», – говорили они. А сельские мастера старались сплести к Листопаднику побольше кузовков и корзинок.

По урожаю грибов судили о том, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, это предвещало долгие холода.

Впрочем, сбором и заготовкой грибов дела в этот день не ограничивались. Нужно было заняться и зерном. «Грибы грибами, а молотьба за плечами», – приговаривали рачительные хозяева.