Более 611 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:24, 07 сентября 2022, ПАИ

По состоянию на утро 7 сентября в мире зарегистрировано 611 439 650 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 589 142 068 человек, умерло – 6 507 407. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 96 716 573. В этой стране от коронавируса умерло 1 073 295 человек, выздоровело – 92 706 128.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 19 809 613 человек, 18 823 705 пациентов вылечилось, 384 882 – умерли.