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Врач рассказала, чем опасно резкое снижение уровня сахара в крови

Фото: «Мой диабет»

Проблемы с уровнем глюкозы в крови могут испытывать не только диабетики, но и здоровые люди. Чем грозит резкое снижение уровня сахара в крови, рассказала врач-эндокринолог Оксана Панова.

Гипогликемию (снижение концентрации глюкозы в крови) может спровоцировать соблюдение строгих диет, сильные физические нагрузки, обезвоживание организма, злоупотребление алкоголем, а у женщин сахар может упасть во время менструации, пишет издание «Газета.ру».

«Если ничего с этим не делать, гипогликемия будет прогрессировать. Это чревато судорогами, галлюцинациями, потерей зрения, повышенным риском обморока. Критический уровень сахара — 2,2 ммоль/л. Если сахар ещё ниже, то человек впадает и гипогликемическую кому. В этом состоянии человек нуждается в срочной медицинской помощи, иначе начнётся отёк мозга», — подчеркнула Оксана Панова.

Низкий уровень сахара может вызывать приступы паники, учащённое сердцебиение, повышенную потливость или раздражительность. При появлении этих симптомов стоит обратиться за консультацией к специалисту, отметила врач-эндокринолог.

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