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Фильм о подрыве немцев в кинотеатре Порхова выложен в открытый доступ


Документальный фильм о подрыве немцев в кинотеатре Порхова 13 ноября 1943 года выложен в открытый доступ. В нём подробно рассказывается, как киномеханик Константин Чехович планировал расправиться почти со всеми нацистами Порхова и почему успех уникальной операции зависел от обыкновенной паутины.

Благодаря усилиям местных активистов в честь подвига Чеховича, в результате которого погибли 200 солдат и офицеров вермахта, в Порхове появилась мемориальная табличка.

В ленту также вошёл рассказ о Борисе Калачёве, который до 1941 года работал агрономом, а во время немецкой оккупации стал руководить подпольной группой, которая помогала партизанам и бежавшим из лагеря военнопленным и добывала информацию о немцах. В 1943 году врагу удалось внедрить в группу провокаторов. В результате подпольщиков арестовали, а Калачёв покончил с собой в порховской тюрьме в 1943 году. Несмотря на пытки, он никого не выдал.

Фильм снят фондом памяти Александра Печерского для телеканала «Звезда». Его режиссёром стал Илья Васильев – председатель правления фонда.

В картине «Взрыв в темноте» использованы редкие кадры кинохроники и фотодокументы из закрытых архивов. Наиболее яркие моменты истории оформлены в стиле графического романа.

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