Почти 50 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:51, 07 сентября 2022, ПАИ

47 958 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

6 сентября в стране зафиксировано 94 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 52 611 человек.

Всего по состоянию на 7 сентября в России выявлен 19 857 571 случай заболевания коронавирусом, 18 876 316 пациентов выздоровело, 384 976 – умерло.