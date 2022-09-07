Вечер памяти Александра Бологова пройдёт в Пскове 14 сентября

14:25, 07 сентября 2022, ПАИ

Вечер памяти писателя Александра Бологова состоится в Пскове 14 сентября, сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Мероприятие пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Вход свободный.

«Он ушёл в путь всея земли 17 июня 2019 года, но в памяти нашей он жив, он рядом. Как и его слово – и печатное, и устное – по-прежнему звучит, влечёт за собой, радует и воодушевляет! Бологов – настоящий большой русский писатель! Его книги, талантливые, высокохудожественные, еще долго будут служить читателям своеобразным литературно-историческим путеводителем по минувшим десятилетиям двадцатого – двадцать первого веков», – отметил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

Александр Бологов родился 7 сентября 1932 года. Сегодня ему могло бы исполниться 90 лет. Александр Бологов ушёл из жизни в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

Александр Бологов – член Союза писателей России с 1973 года, автор множества рассказов и повестей, неоднократно был избран председателем Псковской писательской организации. Последний раз на эту должность Бологова избрали в октябре 2002 года сроком на три года. В 2005 году он сложил полномочия председателя. В декабре 2002 года указом президента РФ за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства награждён медалью А. С. Пушкина.